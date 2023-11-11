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        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:51 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:51
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        Hatayspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Demirel, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için iyi bir akşam olduğunu söyledi.

        Galibiyetten dolayı sevinçli olduklarını dile getiren Demirel, "Hem Türkiye liginin en iyi takımlarından birini yenmek hem de oyuncularımızın planladığımız her şeyi saha içerisinde göstermiş olması beni çok mutlu etti." dedi.

        Demirel, takımı tebrik ettiğini ifade ederek, "Bundan önceki 2-3 haftada istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun nedeni vardı. Bizim gibi takımlar için yükselişten sonra illa ki düşüşler olacaktır. Bu maç bizim için dönüm maçıydı. Oyuncularım da çıktı, ellerinden gelen mücadeleyi verdiler, dediklerimizi yerine getirdiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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