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        Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:33
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        Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Hatay ekibinin antrenmanı kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'in Yenişehir ilçesindeki tesislerinde gerçekleşti.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde spor salonunda gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aktivasyon çalışması yaptı.

        Futbolcular, daha sonra salonda düzenlenen turnuvada basketbol oynadı.

        Hatayspor kafilesinin, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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