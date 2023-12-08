Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Hatay ekibinin antrenmanı kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'in Yenişehir ilçesindeki tesislerinde gerçekleşti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde spor salonunda gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aktivasyon çalışması yaptı.
Futbolcular, daha sonra salonda düzenlenen turnuvada basketbol oynadı.
Hatayspor kafilesinin, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
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