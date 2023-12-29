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        Mersin'de, Cumhuriyet'in 100. yılında başarı elde eden milli sporcular ödüllendirildi

        Mersin'de, Cumhuriyet'in 100. yılında uluslararası müsabakalarda başarı gösteren milli sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:22
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        Mersin'de, Cumhuriyet'in 100. yılında başarı elde eden milli sporcular ödüllendirildi
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        Mersin'de, Cumhuriyet'in 100. yılında uluslararası müsabakalarda başarı gösteren milli sporculara ödül verildi.

        Mersin Valiliği himayelerinde Mersin Gençlik ve İl Spor Müdürlüğünce "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bayrağımızı Dalgalandıranlar" temasında bir otelde program düzenlendi.

        Programa, bu yıl içerisinde 15 farklı branşta uluslararası organizasyonlarda mücadele eden 80 milli sporcu ve antrenörleri katıldı.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, Mersin'in pek çok alanda başarılarıyla ön planda olduğunu söyledi.

        Kentte 100'ün üzerinde spor tesisinin bulunduğunu dile getiren Pehlivan, Mersin'de spor alanında birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirtti.

        Mersin'deki sporcuların başarısı hakkında bilgi veren Pehlivan, "Geçen yıl 68 olan milli sporcu sayımız 131'e çıktı. Bu artışla doğru orantılı olmak üzere geçen yıl uluslararası düzeyde aldığımız madalya sayısı 46 iken, bu yıl 132'ye çıktı. Bu başarıdan dolayı sporcularımızı gönülden kutluyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Pehlivan, sporcuların ilerleyen yıllarda da birçok branşta başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

        Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de kentteki sporcuların Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmaya devam edeceğini vurguladı.

        Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk de kendilerine verilen destekten dolayı mutlu olduklarını ve başarı çıtasını daha yukarıya çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından sporculara ödül, antrenörlerine de plaket verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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