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        Mersin Valisi Pehlivan, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:55
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        Mersin Valisi Pehlivan, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

        Pehlivan, 325 noktada 1069 kamerayla şehirdeki hareketliliğin takip edildiği Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyaretinde, çalışanların yeni yılını kutladı.

        Personele ikramlarda bulunan Pehlivan, KGYS, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kameralardan aktarılan görüntüleri izledi.

        Pehlivan, gazetecilere, kentte yılbaşı gecesi nedeniyle insan ve araç trafiğinin getirdiği bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

        Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk bölgelerinde gerekli planlamaları yaptıklarını dile getiren Pehlivan, kentteki hareketlilik nedeniyle ekip ve personel sayısında artış sağladıklarını aktardı.

        Pehlivan, herhangi bir problemin yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "İlimizde emniyet bölgesinde 383 ekip ve 68 motorizeden oluşan 4 bin 42 personelle görev icra ediliyor. Jandarma sorumluluk sahasında 29 tim, 231 araç, 2 dron ve 1059 personel görev yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimizde de 7'si yüzer unsurunda 53, 7 kara timinde 24, karargahta da 13 olmak üzere 90 personel de sorumlu oldukları Akdeniz'de görev yapacaklar. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de 1415 personel ve 99 araçla ekiplerimiz 7/24 esaslı görevlerini icra edecekler. AFAD 2'şer ekip ve araçtan oluşan 10 personelle bu süreci takip edecekler. Bu gece kentimizde 209 tim, 285 ekip, 68 motorize ekip, 332 araç ve 2 dronla beraber 6 bin 687 personel görevlendirildi."

        Gece boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin görevinin başında olacağını aktaran Pehlivan, vatandaşlardan her türlü olumsuzluğu ekiplere bildirmesi konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

        Pehlivan, 2023'ün, hüznü ve sevinci bir arada yaşadıkları bir sene olduğunu belirterek, 2024'ün hayırlı bir yıl olmasını diledi.

        Vali Pehlivan, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, ekiplerden çalışmalarda hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretlerinde Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de eşlik etti.

        Pehlivan, ziyaret ve incelemelerini, kentteki çeşitli birimler ile yol, kontrol ve asayiş noktalarında sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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