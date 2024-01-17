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        Mersin'de otobüs kazasında ölen çocuğun da kimliği belirlendi

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden erkek çocuğunun cenazesi de teşhis edilerek yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:00
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        Mersin'de otobüs kazasında ölen çocuğun da kimliği belirlendi
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden erkek çocuğunun cenazesi de teşhis edilerek yakınlarına teslim edildi.

        Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan otobüsün dün devrilmesi sonucu ölen erkek çocuğunun, yakınlarının teşhisi üzerine 6 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmmud Hammud olduğu belirlendi.

        Hammud'un, aynı kazada yaralanan ve Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Siyam ile Ali Hammud çiftinin oğlu olduğu tespit edildi.

        Aydıncık Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan cenaze, yakınlarına teslim edildi.

        Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti. Kazada otobüs şoförünün arasında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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