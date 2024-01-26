Mersin'de tırın minibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Mersin'de minibüse arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Medeni Ülgen idaresindeki 33 AAF 646 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişelerinde Sedat Gündoğan yönetimindeki 33 B 9280 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tır sürücüsü Ülgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

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