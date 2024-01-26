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        Mersin'de tırın minibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Mersin'de minibüse arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:57
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        Mersin'de tırın minibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Mersin'de minibüse arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Medeni Ülgen idaresindeki 33 AAF 646 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişelerinde Sedat Gündoğan yönetimindeki 33 B 9280 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tır sürücüsü Ülgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan minibüs sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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