Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon:EdipBuran

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Cecilia Toth (Macaristan), Esperanza Mendoza (İspanya)

ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 7, Epoupa, Araujo 2, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın, 4 Kiss 13, Melis Gülcan 4, Cornelius 8, Derin Yaya 2, Meltem Avcı

ZVVZ USK Prag: Oblak 16, Cazorla 9, Ayayi 4, Magbegor 12, Hof 7, Andelova, Conde 8, Vyoralova 10, Sabally 11, Sipova

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-42

3. Periyot: 47-64

MERSİN

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