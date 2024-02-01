Mersin'de sahte temizlik malzemesi ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte temizlik ürünü imal edip piyasaya sürdükleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte temizlik malzemesi üreterek satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Takip sonucu üretimi yapılan malzemeleri satmak için harekete geçen şüphelilerin kamyoneti durduruldu. Araçta yapılan aramada sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler Akdeniz ilçesindeki merdiven altı imalathanede arama gerçekleştirdi.

Araçta ve imalathanede piyasa değeri 13 milyon olduğu değerlendirilen 12 ton sahte temizlik ürünü, deterjan ambalaj makinesi, 1280 kilogram deterjan katkı malzemesi, 3 elektronik terazi, çok sayıda farklı markalara ait boş deterjan ambalajı ve etiketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.