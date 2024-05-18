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        TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti Mersin'de ziyarete açıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:04
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        TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti Mersin'de ziyarete açıldı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        İlçedeki NATO (Ağalar) Askeri Limanı'na demirleyen gemileri ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verildi.

        Kaymakam Abdullah Aslaner, AA muhabirine, iki geminin ilçeye gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gemilerin vatandaşların ziyaretine açık olduğunu belirten Aslaner, "Deniz Kuvvetlerimizin, ordumuzun, milletimizin ve devletimizin gücünü görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu kuvvetin bu hale gelmesinde emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

        Bugün 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan gemiler, yarın yine aynı saatlerde misafirlerini kabul edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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