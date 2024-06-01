Basketbolda Süper Lig'e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Edip Buran Spor Salonu'nda Sigortam Net'i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazandığı maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncularına madalyalarını verdi.
Daha sonra kupayı kaldıran oyuncular, şampiyonluğun sevincini tribündeki taraftarlarla paylaştı.
Final serisinin en değerli oyuncusu Mersin ekibinden David Simmons seçildi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahaya inerek teknik heyet ve oyuncuları kutladı.
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