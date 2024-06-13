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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:09
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

        Bahçe Mahallesi Hikmet Arı Caddesi'nde S.Ş'nin kullandığı 33 LZ 059 plakalı otomobil ile B.C.O. idaresindeki 07 E 5668 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki S.S, sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan B.C.O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü S.Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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