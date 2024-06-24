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        Tarsus Doğa Parkı'ndaki lemur ve sırtlan doğum yaptı

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen lemurlara "Deniz" ve "Yıldız", sırtlana "Toprak" adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:12
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        Tarsus Doğa Parkı'ndaki lemur ve sırtlan doğum yaptı
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen lemurlara "Deniz" ve "Yıldız", sırtlana "Toprak" adı verildi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki doğa parkının üyelerinden lemur ve sırtlan, gebelik sürecinin ardından doğum yaptı.

        Dünyaya gelen iki lemura "Deniz" ve "Yıldız", sırtlana "Toprak" ismi verildi.

        Ekipler tarafından gelişim süreçleri izlenen yavrular, doğa parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı biyoloğu Yılmaz Ölmez, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

        Yavruların gece gündüz personel tarafından kontrol edildiğini ifade eden Ölmez, şunları kaydetti:

        "Lemur yavrularını anneleri besliyor. Biz de herhangi bir sağlık problemi yaşamamaları adına annelerini sebze, meyve, kuru yemiş, kuru incir gibi gıdalarla besliyoruz. Bakıcı arkadaşlarımız beslenmelerini, temizliklerini ve gözlemlerini düzenli olarak yapıyor. Sırtlan yavrusunu da dişiler arasında rekabet yaşanmaması adına şu an sürüden ayrı tutuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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