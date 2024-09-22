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        Mersin'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu

        Mersin'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:03
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        Mersin'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu
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        Mersin'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

        Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar arayan Halil Koca'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu Çerçili Mahallesi'nde ulaşılan Koca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesiyle buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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