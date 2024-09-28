Mersin merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı, aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucu vergi ödemeden yurda sokan 22 şüphelinin kimliği belirlendi.

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