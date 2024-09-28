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        Mersin merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

        Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:12
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        Mersin merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
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        Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı, aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucu vergi ödemeden yurda sokan 22 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Zanlıların, yurt dışından ithal edilen kumaşların gümrük işlemleri sırasında resmi belgede sahtecilik yaptıkları tespit edildi.

        Mersin, Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkari, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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