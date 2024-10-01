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        Arkadaşının önerisiyle gittiği Sağlıklı Hayat Merkezinde 4 ayda 18 kilo verdi

        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de sağlık problemleri yaşayan 34 yaşındaki Hüseyin Emre, arkadaşının yönlendirmesiyle 4 ay önce başvurduğu Mezitli Sağlıklı Hayat Merkezinde diyetisyen kontrolünde 136 kilodan 118 kiloya düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:46
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        Arkadaşının önerisiyle gittiği Sağlıklı Hayat Merkezinde 4 ayda 18 kilo verdi
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        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de sağlık problemleri yaşayan 34 yaşındaki Hüseyin Emre, arkadaşının yönlendirmesiyle 4 ay önce başvurduğu Mezitli Sağlıklı Hayat Merkezinde diyetisyen kontrolünde 136 kilodan 118 kiloya düştü.

        Sağlık Bakanlığı tarafından sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı konularında ücretsiz hizmet veriliyor.

        Mersin'de, 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan ve 136 kiloya çıkması nedeniyle sık sık sağlık problemi yaşayan Hüseyin Emre, aile hekimliğindeki tahlillerinde insülin direnci olduğunu öğrenince bir arkadaşının tavsiyesiyle Mezitli Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat etti.

        Diyetisyen Dilek Gülsun Taştekin'in hazırladığı beslenme programını uygulayıp spor yapan Emre, 4 ayda kontrollü olarak 118 kiloya düştü.

        - "Nasıl beslenmem gerektiğini bilmiyordum"

        Hüseyin Emre, AA muhabirine, düzensiz beslenme nedeniyle hızla kilo aldığını söyledi.

        Kilosunun sağlık problemlerine yol açtığını dile getiren Emre, "Sağlıklı Hayat Merkezine gelmeden önce nasıl beslenmem gerektiğini bilmiyordum. Benim için öğün, ne bulursam yemekti." dedi.

        Emre, merkezdeki randevularını aksatmayıp, diyetisyenin hazırladığı programa uyduğunu belirterek, "Beslenme programına sporu da ekledim ve 118 kiloya düştüm. İdeal kiloma ulaşabilmek için çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. Sağlık desteğini ücretsiz aldığım için mutluyum." diye konuştu.

        Zayıflamasının ardından kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Emre, çevresindeki insanlardan olumlu tepkiler aldığını vurguladı.

        Diyetisyen Taştekin de danışanının ilk hedefine 4 ayda ulaştığına dikkati çekerek, "Haftada yarım kilo ila 1 kilo vermek, en sağlıklı zayıflama şeklidir. Danışanımızda ilk hedefimiz olan 118 kiloya ulaştık. İstenilen kiloya düşene kadar çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

        Merkezin sorumlu doktoru Miray Cömert Bulut da vatandaşlara diyet, fizyoterapi, kanseri taraması ve psikososyal destek gibi birçok alanda ücretsiz hizmet verdiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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