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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:37
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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Tosmurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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