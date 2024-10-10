Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tosmurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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