ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 12, Heal 2, Büşra Akgün 8, Alleyne 26, Hurt 17, Ecem Erk, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 3
Fenerbahçe Opet: Atkins 17, Williams 10, Şerife Alperi Onar 9, Badiane 8, Charles 8, Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 10, Tilbe Şenyürek 17
1. Periyot: 13-33
Devre: 32-58
3. Periyot: 54-77
MERSİN
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