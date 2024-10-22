Tarsus'ta itfaiye ekipleri 10 yangına müdahale etti

Ekipler ayrıca, Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangında da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus ilçesindeki Aladağ, Çamtepe, Kemalpaşa, Mantaş, Günyurdu, Avadan, Özlüce ve Gözlükule mahallelerinde bahçe, otluk ve sazlık alanlarda çıkan 9 yangına müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.