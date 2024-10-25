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        Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:22
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        Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki dijital materyal ve dokümana el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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