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        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:53
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        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        İ.K. yönetimindeki 27 EY 285 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yan yatan minibüsteki 9 kişiden 1'i yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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