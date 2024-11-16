ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Alleyne 1, Hurt 23, Ecem Erk 2, Büşra Akgün 5, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 7, Ceylin Beyza Altunpa 2
ÇBK Mersin: Anderson 15, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, McCovan 24, Asena Yalçın 4, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner
1. Periyot: 21-33
Devre: 45-52
3. Periyot: 60-79
MERSİN
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