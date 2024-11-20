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        Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 02:06
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        Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Zeki Ayan Mahallesi'nde yer alan ve geniş bir alana kurulan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

        Olay sırasında fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

        Fabrikanın zemin katta bulunması ve geniş alana sahip olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

        Polisin çevresinde önlem aldığı fabrikada araçların da bulunduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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