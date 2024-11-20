Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Fabrikanın zemin katta bulunması ve geniş alana sahip olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeki Ayan Mahallesi'nde yer alan ve geniş bir alana kurulan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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