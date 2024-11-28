Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmanda oyuncular şut, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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