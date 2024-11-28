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        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:52
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        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        İdmanda oyuncular şut, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

        Hatayspor ile Beşiktaş, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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