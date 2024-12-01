AK Parti Gülnar Kadın Kolları 7. Kongresi yapıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Hatice Önge Kafes ve yönetimini tebrik etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, Gülnar Belediyesi Kadınlar Lokali'nde gerçekleşen kongrede, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayla ilgili bilgiler verdi.

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