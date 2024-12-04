Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni zaferler hedefliyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Bocce Milli Takımı, Fransa'nın Dijon kentinde 5-8 Aralık'ta düzenlenecek Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni zaferler hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Bocce Milli Takımı, Fransa'nın Dijon kentinde 5-8 Aralık'ta düzenlenecek Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara odaklandı.

        Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda başarı ivmesini yükselten Bocce Milli Takımı, Dijon kentinde 48 ülkenin katılacağı şampiyonaya Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nde hazırlandı.

        Organizasyona katılacak ay-yıldızlı sporcular Mesut Duruk, Yusuf Ekinci, Rıdvan Kırmızıçolak ve Turan Işıkfener petank şampiyonasında üçlü takımlar ve altın nokta disiplinlerinde mücadele edecek.

        Milli sporcular, organizasyondan madalya ile dönerek bocce sporunda yeni zaferler elde etmeyi hedefliyor.

        - "Oradan madalya alıp geleceğiz"

        Bocce Milli Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, AA muhabirine, şampiyona için Mersin'de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Sporcuların organizasyona hazır olduğunu dile getiren Kutlay, bu organizasyonda bir ilke imza atmak istediklerini vurguladı.

        Petank branşının erkekler üçlü takımlarında şimdiye kadar madalyanın alınmadığını belirten Kutlay, şöyle devam etti:

        "Amacımız erkekler üçlü takımlarında ilk madalyayı ülkemize getirmek. Altın noktada da şansımız yüksek. Zaten gittiğimiz şampiyonalarda altın noktada ilk 4'e kendimizi atıyoruz. Şampiyonaya hazırız. Sporcularımız çok yetenekli, birbirlerini küçük yaştan beri tanıyorlar ve bu büyük avantaj. Başarılı olacağımıza eminim. Oradan madalya alıp geleceğiz."

        Kutlay, federasyonlarının önemli çalışmalar yaptığını ve boccede daha iyi noktalara geleceklerini ifade etti.

        Son yıllarda alınan başarılar için büyük emek verildiğini anlatan Kutlay, "Tecrübe birikimiyle volo, raffa ve petank disiplinlerinde çıta yüksek yerlere geldi. Hayal ederseniz başarırsınız. 2026'da Akdeniz Oyunların'da da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

        - Milli sporcular madalyaya odaklandı

        Milli bocceci Turan Işıkfener de Fransa'da Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

        Takım arkadaşlarıyla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Turan, "Güzel bir çalışma ortamı oldu. Bir ilki başararak ülkemize altın madalyayı getirmek istiyoruz. Altın nokta yarışlarında da ülkemi temsil edeceğim. O yarış biraz zor ama derece almayı planlıyoruz." dedi.

        Mesut Duruk da iyi bir şekilde hazırlandıkları şampiyondan madalyayla döneceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de ka...
        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de ka...
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak