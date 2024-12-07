ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat
ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Dilara Tongar, Meltem Avcı 2
1. Periyot: 19-14
Devre: 41-30
3. Periyot: 61-54
Beş faulle çıkan: 39.30 Kübra Erat (Melikgazi Kayseri Basketbol)
MERSİN
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