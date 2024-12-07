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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:01
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat

        ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Dilara Tongar, Meltem Avcı 2

        1. Periyot: 19-14

        Devre: 41-30

        3. Periyot: 61-54

        Beş faulle çıkan: 39.30 Kübra Erat (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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