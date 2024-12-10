Mersin'deki ören yerlerinin korunması için temizlik çalışması başlatıldı

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde Korykos ile Elaiussa Sebaste antik kentlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi, Erdemli Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla Korykos ile Elaiussa Sebaste antik kentlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagöz, Erdemli'nin doğa, tarih ve deniziyle ön plana çıktığını belirtti. Kültürel miraslarının daha güzel görünüme kavuşması için temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti: