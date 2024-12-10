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        Mersin'deki ören yerlerinin korunması için temizlik çalışması başlatıldı

        Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde Korykos ile Elaiussa Sebaste antik kentlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:45
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        Mersin'deki ören yerlerinin korunması için temizlik çalışması başlatıldı
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        Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde Korykos ile Elaiussa Sebaste antik kentlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi, Erdemli Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla Korykos ile Elaiussa Sebaste antik kentlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagöz, Erdemli'nin doğa, tarih ve deniziyle ön plana çıktığını belirtti.

        Kültürel miraslarının daha güzel görünüme kavuşması için temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

        "Eşsiz tarihe sahip ören yerlerimizde, tarihe duyarlı şekilde özel yöntemle bitki temizliği çalışması yapılacak. Turizm sezonuna kadar tüm tarihi yerlerimizin temizleme çalışmalarını tamamlayarak, saklı hazinelerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Kadim ilçemizin tarihini geleceğe kültürel miras olarak taşıyacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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