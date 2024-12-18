Bozyazı'da polis ekipleri okulların çevresindeki denetimlerini sürdürdü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresindeki denetimlerine devam etti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresindeki denetimlerine devam etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozyazı Ortaokulu ve Bozyazı Anadolu Lisesi'nin çevresinde denetim yaptı.
Yaya geçitlerini kontrol eden ekipler, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.
Ekipler, sürücülere de uyarılarda bulundu.
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