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        Silifke'de umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde umreye gidecek 46 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:38
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        Silifke'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde umreye gidecek 46 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Göksu Parkı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, umre yolculuğunun önemini vurgulayarak, "Orada bol bol sağlığınız, memleketimiz, askerlerimiz ve geleceğin teminatı olan çocuklarımız için dua edin." dedi.

        Konuşmaların ardından 46 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

        Programa Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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