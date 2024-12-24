Silifke'de umre kafilesi dualarla uğurlandı

Programa Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, umre yolculuğunun önemini vurgulayarak, "Orada bol bol sağlığınız, memleketimiz, askerlerimiz ve geleceğin teminatı olan çocuklarımız için dua edin." dedi.

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