Bozyazı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

Toplum Sağlığı Merkezi personelince ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

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