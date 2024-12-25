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        Bozyazı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:43
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        Bozyazı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

        Toplum Sağlığı Merkezi personelince ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Görevliler, öğrencilere teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri, sağlıklı teknoloji kullanımı ve dijital dünyada dengeyi korumanın önemini anlattı.

        Eğitimin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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