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        GÜNCELLEME - Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:49
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        GÜNCELLEME - Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

        Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

        İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

        Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti.

        Tedavileri Mersin'de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

        Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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