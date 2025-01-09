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        Mersin'de "Silifke'nin kuşları" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde doktor Mehmet Fırat tarafından "kuş cenneti" olarak da bilinen Göksu Deltası'nda çekilen göçmen kuşların fotoğrafları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:23
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        Mersin'de "Silifke'nin kuşları" adlı fotoğraf sergisi açıldı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde doktor Mehmet Fırat tarafından "kuş cenneti" olarak da bilinen Göksu Deltası'nda çekilen göçmen kuşların fotoğrafları sergilendi.

        Silifke Kaymakamlık binasında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Ok ile doktor Mehmet Fırat yaptı.

        Kaymakam Aslaner, açılışta yaptığı konuşmada, Silifke'deki sanatçılara sergilerini açabilmeleri için kaymakamlık olarak her zaman destek verdiklerini söyledi.

        Serginin sahibi Fırat'a teşekkür eden Aslaner, "Burada sergilenen bu fotoğraflardan elde edilecek olan tüm gelir hayır kurumlarına dağıtılacaktır." dedi.

        Fırat ise kuş fotoğrafçılığına hobi olarak başladığını, doktorluk mesleğinden arta kalan zamanlarda Göksu Deltası'na gelen göçmen kuşları fotoğrafladığını söyledi.

        Yıllardır kuş fotoğrafları çektiğini fakat ilk kez bir sergi açtığını ifade eden Fırat, destek verenlere teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
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