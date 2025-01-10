Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı

Akdeniz Belediyesinde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

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