Erdemli'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Mersin'in Erdemli ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, meslekte 55 yılını dolduran Derviş Çömez'e plaket verildi.
Programda Belediye Başkanı Mustafa Kara, başta Derviş Çömez olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de gazeteci Derviş Çömez'in bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatarak, emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından pasta kesildi.
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