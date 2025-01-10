Erdemli'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Mersin'in Erdemli ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, meslekte 55 yılını dolduran Derviş Çömez'e plaket verildi.

Programda Beledi​​​​​​​ye Başkanı Mustafa Kara, başta Derviş Çömez olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de gazeteci Derviş Çömez'in bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatarak, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​