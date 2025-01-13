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        Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı

        Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 07:15 Güncelleme: 13.01.2025 - 07:15
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        Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı
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        Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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