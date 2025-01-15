Gülnar'da orman personeline başarı ve teşekkür belgesi verildi

Programa Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, müdür yardımcıları ve işletme şefleri de katıldı.

Muhtarlar ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Yaktı, başarıların 2025'te de devam etmesini ve yangınsız yıl geçirilmesini diledi.

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