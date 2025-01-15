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        Gülnar'da orman personeline başarı ve teşekkür belgesi verildi

        Mersin'de Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı ve teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:32
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        Gülnar'da orman personeline başarı ve teşekkür belgesi verildi
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        Mersin'de Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı ve teşekkür belgesi verildi.

        Gülnar Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen programda, geçen yıl orman yangınlarına karşı koordineli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Muhtarlar ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Yaktı, başarıların 2025'te de devam etmesini ve yangınsız yıl geçirilmesini diledi.

        Yaktı, konuşmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı ve teşekkür belgesi verdi.

        Programa Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, müdür yardımcıları ve işletme şefleri de katıldı.

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