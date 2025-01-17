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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:05
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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Mersin ve Adana'dan itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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