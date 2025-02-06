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        Tarsus'ta yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:43
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        Tarsus'ta yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliğince yaban domuzlarıyla mücadele için sürek avı başlatıldı.

        İnköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada 15 yaban domuzu avlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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