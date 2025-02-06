Tarsus'ta yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliğince yaban domuzlarıyla mücadele için sürek avı başlatıldı.

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