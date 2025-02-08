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        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil fırına girdi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:13
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        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil fırına girdi
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi.

        Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan 01 MC 0370 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kaldırıma çıkan araç, fırına girerek durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken otomobil ve dükkanda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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