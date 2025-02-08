Mersin'de kontrolden çıkan otomobil fırına girdi

Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan 01 MC 0370 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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