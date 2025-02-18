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        Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:27
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        Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi
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        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, şüphelilerin kaldıkları otele düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen kitaplar Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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