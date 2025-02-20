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        Mersin'de bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:31
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        Mersin'de bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Y.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu,Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Bariyere çarpan kamyon, devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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