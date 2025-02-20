Mersin'de bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Y.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu,Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan kamyon, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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