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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır, gazetecilerle buluştu

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:14
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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır, gazetecilerle buluştu
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        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çakır, bir otelde düzenlenen toplantıda, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

        Mersin'i marka kent yapma noktasında proje gerçekleştirdiklerini anlatan Çakır, "Mersin yıldızı parlayan bir şehir, geleceği de parlak bir şehir olacak." dedi.

        Çakır, bugün Suriyeli iş insanlarıyla toplantı yaptıklarını ve süreçle ilgili yol haritası çıkarmak için görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

        Kentin turizminin geliştirilmesine yönelik açıklamada bulunan Çakır, "Kitle turizmi yerine daha kaliteli turizm olacak, paralı turistlerin geleceği turizm yapmamız gerekiyor. Bunun planlamasını yapmamız gerekiyor. Turizm konusunda avantajlıyız." diye konuştu.

        Başkan Çakır, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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