Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Doğadan topladığı bitkileri sanat eserlerine dönüştürüyor

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, topladığı tohum, ağaç kabuğu, dal ve kurumuş bitkilerle sanat eserleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğadan topladığı bitkileri sanat eserlerine dönüştürüyor
        ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, topladığı tohum, ağaç kabuğu, dal ve kurumuş bitkilerle sanat eserleri yapıyor.

        Hatice Uluğ İlkokulunda görev yapan 42 yaşındaki Ademoğlu, yaşadığı bölgenin doğa ile iç içe olması nedeniyle doğa sevgisiyle büyüdü.

        Fırsat buldukça doğa yürüyüşleri yapan Ademoğlu, yürüyüşlerinde karşılaştığı tohum, ağaç kabuğu, dal ve kurumuş bitkiler gibi malzemeleri bir süre sonra toplamaya başladı.

        Ademoğlu, zamanla biriken malzemeleri birleştirmeye karar vererek minik heykeller tasarladı.

        Her geçen gün daha fazla heykel yapmaya başlayan Ademoğlu, geçen yıl çalışmalarını açtığı ilk sergide beğeniye sundu.

        Yurt dışında da sergi açmak isteyen Ademoğlu, doğadan topladığı malzemelerle eserler yapmaya devam ediyor.

        - "Doğa benim iyileştiğim yer"

        Okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, AA muhabirine, heykellerinin ilham verdiğini söyledi.

        Bitkilere küçüklükten beri meraklı olduğunu anlatan Ademoğlu, "Çocukluğumdan beri bitkilerin büyülü dünyası hep beni içine çekti. Bitkiler benim oyuncaklarımdı. Arkadaşlarım topla ya da başka materyallerle oynarken ben bitkilerle oynardım." dedi.

        Ademoğlu, fırsat bulduğu her an doğada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Heykel yapayım diye başlamadı olay. Gittiğim her yerde bitkiler beni büyülediği için işte bir tohumu alıyorum cebime koyuyorum, başka bir yerden başka bir tohum, yaprak parçası alıyorum. Bir süre sonra onları bir araya getirme isteği oluşmaya başladı. Küçük küçük parçalar yapmaya başladım. Tabii ilk sıralar bu kadar profesyonel yapamıyordum. Yaptıkça benim için meditatif bir sürecin geliştiğini fark ettim. Doğadayken bitkilere dokunup onları nasıl inceliyorsam heykel yaparken de aynı şekilde. Benim için başka dünyanın kapıları açılmaya başladı. O yüzden buradan asla vazgeçemiyorum, burası benim iyileştiğim yer."

        Ademoğlu, heykellerinde kullandığı bitkilerin adını, tıpta nasıl kullanıldığıyla ilgili de araştırma yapmaya başladığını, bunun da kendisine iyi geldiğini anlattı.

        - "Yaptığım işin daha fazla insana ilham olmasını isterim"

        Çalışmalarını görenlerin çok şaşırdığını vurgulayan Ademoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunu bir geri dönüşüm olarak algılıyorlar. Oysa bu bir geri dönüşüm değil. Bu malzemeler doğada zaten kendiliğinden dönüşüyorlar. Amacım geri dönüştürmek değil, görülmeyeni görmek. İnsanların da bu heykelleri görerek doğaya başka bir gözle bakmasına sebep olmasını fark ettikçe benim için daha da büyük bir iyileşme gerçekleşiyor. Ben onları yaparken yüzümde her seferinde bir gülümseme oluşuyor. Muhtemelen her biri benim hayatıma dokunmuş birini temsil ediyor ve gülümsediklerini söylüyorlar. Bir arkadaşım 'Ne zaman sıkılsam sayfanı açıp heykellere bakıyorum ve gülümsüyorum, bana çok iyi geliyor.' dedi. Elbette yaptığım işin daha fazla insana ilham olmasını isterim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda

        Benzer Haberler

        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı
        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı
        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay'dan Yeşilay Haftası mesajı
        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay'dan Yeşilay Haftası mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, meclis üyeleriyle iftarda buluştu
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, meclis üyeleriyle iftarda buluştu
        Mersin'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 10 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 10 yaralı