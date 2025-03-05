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        Mersin'de cayrokopter destekli trafik denetimde 11 sürücüye para cezası

        Mersin'de jandarma ekiplerinin cayrokopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 127 bin 561 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:45
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        Mersin'de cayrokopter destekli trafik denetimde 11 sürücüye para cezası
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        Mersin'de jandarma ekiplerinin cayrokopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 127 bin 561 lira para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda denetim yaptı.

        Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 496 araç kontrol edildi.

        Denetimde çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı, 11 sürücüye 127 bin 561 lira ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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