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        Bahisçilerin dövüştürdüğü 38 horoz, Mersin polisinin 2 aylık takibiyle kurtarıldı

        SERKAN AVCİ - Mersin'de polis ekiplerinin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlediği "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatılan iş yerlerine yönelik operasyonlarda 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi, 38 kümes hayvanı koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:20
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        Bahisçilerin dövüştürdüğü 38 horoz, Mersin polisinin 2 aylık takibiyle kurtarıldı
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        SERKAN AVCİ - Mersin'de polis ekiplerinin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlediği "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatılan iş yerlerine yönelik operasyonlarda 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi, 38 kümes hayvanı koruma altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayanlara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

        Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibi sonucu suçun işlendiği 3 iş yeri belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

        Ekipler, 3 işletmenin sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yaptı.

        - Ruhsatsız kıraathanede "horoz dövüşü" için ring kurulmuş

        Tarsus ilçesindeki operasyonda bir kıraathanede "horoz dövüşü" için ring oluşturulduğu, bazı kişilerin ringde hakemlik yaparak bahis oynattığı ortaya çıkarıldı.

        Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane mühürlendi.

        - 38 horoz koruma altına alındı

        Ekiplerin 3 iş yerindeki incelemesinde uygunsuz koşullarda ve kafeslerde tutulan 38 horoz bulundu.

        Kümes hayvanları, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

        - Operasyonlar polis kamerasında

        Kentte bahis oynatılan adreslere gerçekleştirilen operasyonlar polis kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, bahisçilerin horozların dövüştürüldüğü ring çevresinde toplanması, ekiplerin baskın yaptığını gören bazı şüphelilerin gizlenmeye ve kaçmaya çalışması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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