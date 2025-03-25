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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Karayolları Şube Şefi Alpi'ye ziyaret

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Karayolları Silifke 51. Şube Şefi Mahmut Alpi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:50
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Karayolları Şube Şefi Alpi'ye ziyaret
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Karayolları Silifke 51. Şube Şefi Mahmut Alpi'yi ziyaret etti.

        Önge, ziyarette, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Ziyarette ilçede planlanan yol çalışmaları ve projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Önge, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, trafik güvenliğini artıracak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Karayolları yetkililerimize işbirliği ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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