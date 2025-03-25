Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Karayolları Şube Şefi Alpi'ye ziyaret

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Karayolları Silifke 51. Şube Şefi Mahmut Alpi'yi ziyaret etti.

Önge, ziyarette, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Ziyarette ilçede planlanan yol çalışmaları ve projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Önge, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, trafik güvenliğini artıracak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Karayolları yetkililerimize işbirliği ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​