Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
R.A'nın kullandığı hafif ticari araç, Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda F.İ. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü F.İ, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
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