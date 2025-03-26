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        Mersin'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanla çarpışması nedeniyle kaldırıma çıkan cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:09
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        Mersin'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanla çarpışması nedeniyle kaldırıma çıkan cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        ​​​​​​​Donuktaş Caddesi'nde E.Ç'nin (23) kullandığı 21 AEE 231 plakalı cip ile O.Y. (28) idaresindeki 34 GM 4561 plakalı panelvan çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda yürüyen Hacı Karadağ'a (48) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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