Gülnar Belediye Başkanı Önge, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.

Belediyenin açıklamasına göre Önge, ziyaret ettiği çeşitli mahallelerdeki şehit yakınları ve gazilere hediye verdi.

Önge, bu topraklarda şehit ve gaziler sayesinde huzur ve güven içinde yaşadıklarını, şehitlerin emanetine sahip çıkıp gazilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.