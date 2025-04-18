Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Yiğit Ali Buz), Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 80 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 80 Fernandes)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)
Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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