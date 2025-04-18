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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Yiğit Ali Buz), Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 80 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 80 Fernandes)

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)

        Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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